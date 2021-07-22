Люди рухаються все менше: які це матиме наслідки

Напередодні Олімпійських ігор в Токіо журнал The Lancet опублікував три наукові статті, присвячених фізичній активності. Серед основних питань, які підняли автори, відсутність прогресу в збільшенні рівня фізичної активності та проблеми найбільш пасивних груп людей.

Фізична активність дітей

Автори першого дослідження виявили, що фізична активність 80% підлітків не відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тобто, вони рухаються менше однієї години в день, і з 2012 року цей показник практично не поліпшився. Крім того, 40% підлітків не ходять до школи пішки, 25% сидять більше ніж три години на день, крім часу, який витрачається на навчання.

Також на тему: Чоловіки більше за жінок впливають на глобальне потепління, – дослідження

За даними з 38 європейських країн, 60% хлопчиків і 56% дівчаток дивляться телевізор не менше двох годин на день, а 51% хлопчиків і 33% дівчаток грають у відеоігри дві години на добу або більше. Однак вчені вказують, що сьогодні наслідки довгого екранного часу для здоров'я вивчені погано.

Автори дослідження пишуть, що пандемія, супутні їй дистанційне навчання і соціальне дистанціювання привели до зниження фізичної активності дітей, наслідки якої можуть даватися взнаки протягом усього життя.

Фізична активність людей з інвалідністю

Друге дослідження присвячене руховій активності серед людей з різними видами інвалідності. Люди з цієї групи на 16 – 62% рідше, ніж інші, виконують норми ВООЗ з фізичної активності. Вчені пишуть, що це збільшує ризик посилення наявних проблем зі здоров'ям і появи нових хронічних хвороб.

Автори дослідження відзначають, що люди з інвалідністю отримують користь від фізичної активності, навіть якщо вони не приділяють їй рекомендовані 150 хвилин в тиждень. Серед її ефектів поліпшення серцево-судинного і психічного здоров'я, збільшення м'язової сили, зростання самостійності.

Як олімпійські ігри впливають на фізичну активність

У третьому дослідженні вчені перевірили, чи сприяють масові спортивні події, включаючи олімпіади, популяризації фізичної активності. За їхніми даними, в містах, які приймали Олімпійські ігри, не відбувалося відчутних змін в цьому відношенні.