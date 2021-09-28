Можливо, їм просто страшно дізнатись про свій стан здоров'я. Про це розповіла ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
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Вона наголосила, що є відмінність у тому, як українці та європейці дбають про власне здоров'я. Більшість жителів Євросоюзу знають про свої хронічні захворювання й актуальний стан здоров'я. Завдяки турботі про себе, вони хочуть вакцинуватись.
Зоряна Скалецька
“В Україні люди шукають різні причини і пояснення, чому їм (не можна вакцинуватись проти коронавірусу – 24 канал). Самі собі встановлюють діагноз протипоказання, не консультуючись з лікарем.”
За її словами, ці люди сподіваються, що вони не захворіють на коронавірус або він мине у легкій формі.
Зоряна Скалецька прокоментувала вакцинацію в Україні: дивіться відео
Коронавірус в Україні: останні новини
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- Серед них – 574 дитини, а також 165 медичних працівників.
- Госпіталізувати довелось 1 288 людей. Хвороба забрала життя 143 українців.