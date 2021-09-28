Можливо, їм просто страшно дізнатись про свій стан здоров'я. Про це розповіла ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

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Вона наголосила, що є відмінність у тому, як українці та європейці дбають про власне здоров'я. Більшість жителів Євросоюзу знають про свої хронічні захворювання й актуальний стан здоров'я. Завдяки турботі про себе, вони хочуть вакцинуватись.

Зоряна Скалецька “В Україні люди шукають різні причини і пояснення, чому їм (не можна вакцинуватись проти коронавірусу – 24 канал). Самі собі встановлюють діагноз протипоказання, не консультуючись з лікарем.”

За її словами, ці люди сподіваються, що вони не захворіють на коронавірус або він мине у легкій формі.

Зверніть увагу! Скалецька нагадала, що базові аналізи необхідно здавати хоч раз в рік. Їх оплачує держава.

Зоряна Скалецька прокоментувала вакцинацію в Україні: дивіться відео

Коронавірус в Україні: останні новини

За добу 27 вересня в Україні виявили більше ніж 6,5 тисяч нових випадків заражень.

Серед них – 574 дитини, а також 165 медичних працівників.

Госпіталізувати довелось 1 288 людей. Хвороба забрала життя 143 українців.



Як захиститись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу