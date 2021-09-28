Люди шукають різні причини, – Скалецька припустила, чому українці не хочуть вакцинуватись

Україна все ще відстає від країн Заходу за темпами вакцинації. Водночас деякі українці не звертались по медичну допомогу 15 років.

Можливо, їм просто страшно дізнатись про свій стан здоров'я. Про це розповіла ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

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Вона наголосила, що є відмінність у тому, як українці та європейці дбають про власне здоров'я. Більшість жителів Євросоюзу знають про свої хронічні захворювання й актуальний стан здоров'я. Завдяки турботі про себе, вони хочуть вакцинуватись.

Зоряна Скалецька “В Україні люди шукають різні причини і пояснення, чому їм (не можна вакцинуватись проти коронавірусу – 24 канал). Самі собі встановлюють діагноз протипоказання, не консультуючись з лікарем.”

За її словами, ці люди сподіваються, що вони не захворіють на коронавірус або він мине у легкій формі.

Скалецька нагадала, що базові аналізи необхідно здавати хоч раз в рік. Їх оплачує держава.

Зоряна Скалецька прокоментувала вакцинацію в Україні: дивіться відео

Коронавірус в Україні: останні новини

За добу 27 вересня в Україні виявили більше ніж 6,5 тисяч нових випадків заражень.

Серед них – 574 дитини, а також 165 медичних працівників.

Госпіталізувати довелось 1 288 людей. Хвороба забрала життя 143 українців.



Як захиститись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу