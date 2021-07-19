Люди з синдромом Дауна мають в 36 разів більший ризик смерті від коронавірусу

Найбільше дослідження показало, що пацієнти з різними порушеннями здатності до навчання виявилися в катастрофічному становищі під час пандемії. Такі пацієнти мають мати пріоритетне право на вакцинацію, вважають вчені.

Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні вперше проаналізували показники госпіталізації та смертності жителів Англії, які включені до реєстру пацієнтів з проблемами навчання, в тому числі люди з синдромом Дауна та дитячим церебральним паралічем.

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Вчені проаналізували понад 17 мільйонів медичних карт. З 90,3 тисячі дорослих людей, включених до реєстру, 538 осіб були госпіталізовані з COVID-19, 222 пацієнти померли.

Ризики для пацієнтів з проблемами навчання

Після коригування даних з урахуванням статі, віку та етнічної приналежності, вчені виявили, що в середньому ризик госпіталізації у людей з порушеннями здатності до навчання був в 5,3 раза вищим в порівнянні з пацієнтами, у яких немає таких захворювань.

Імовірність смерті – у 8,2 і рази вища.

Особливо шокували вчених показники смертності серед людей з синдромом Дауна – ймовірність померти від COVID-19 у них в 36 разів перевищує ризики людей без цього діагнозу.

Чому є підвищений ризик

Вченим поки не вдалося визначити точні причини цього явища, але припустили, що ключовими факторами може бути низький рівень медичного обслуговування таких людей. Крім того, багато хто з цих пацієнтів проживають в закритих інтернатах, де дуже високий ризик зараження. Порушення імунної системи та серцеві захворювання також сприяють ускладнень при COVID-19. Саме тому люди з порушеннями здатності до навчання мають мати пріоритетне право на вакцинацію.