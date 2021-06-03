Зауважимо, що нормою для людини вважається здатність сприймати звуки в частотному діапазоні від 20 до 20000 Гц. Звуки, частота яких вище 20000 Гц, називаються ультразвуки, нижче 20 Гц - інфразвуки.

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Натомість вчені розробили нову аудіотехніку, яка дозволяє людям також чути ультразвукові джерела, які генерують звук на частотах вище 20 000 Гц. Результати були опубліковані в наукових звітах 2 червня 2021 року.

За словами розробників, цей пристрій може подарувати людям "надзвичайний слух",

У нашому дослідженні ми використовували кажанів у їхньому природному середовищі існування як джерела ультразвукового звуку. Завдяки нашій новій техніці ми тепер можемо чути напрямки приходу звуків кажанів, а це означає, що ми можемо відстежувати кажанів у польоті та чути, де вони перебувають… Ми даємо собі надзвичайний слух,

– сказав професор Вілле Пулкі з Університету Аалто.

Розробка може бути корисна, наприклад, при витоках в газових трубах під тиском. Вчені пояснили, що незначні витоки труб найчастіше супроводжуються сильним ультразвуковим звуком, який не може бути почутий звичайним слухом.

"У науці та мистецтві людей завжди цікавило, як вони можуть вдосконалити свої органи чуття. Пошук джерел ультразвукового звуку також корисний у багатьох практичних ситуаціях, таких як виявлення витоків у газових трубах, що знаходяться під тиском. Незначні витоки труб часто дають сильні ультразвукові викиди виявляється нормальним слухом . Пристрій дозволяє швидко виявити джерело звуку", – додав професор.

За його словами, Іноді пошкоджене електричне обладнання також випромінює ультразвук, і пристрій можна використовувати для швидшого пошуку несправного обладнання.

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