А люди з ВІЛ таки можуть мати дітей і жити нормальним життям. Журналісти 24 каналу поговорили з Жанеттою Матвейко – ВІЛ-позитивною жінкою – та зібрали найпоширеніші твердження.

Читати повністю Про життя на межі смерті, популярні міфи та дискримінацію: інтерв'ю з жінкою, хворою на СНІД

Міф 1. ВІЛ передається через повітря та поцілунки

Насправді ні. ВІЛ передається від матері до дитини, через секс і кров.

Ця хвороба не може передаватись навіть у таких випадках:

при спільному користуванні побутовими речами, посудом, роботі в одному приміщенні;

у лазні та сауні;

під час поцілунків;

обіймах та рукостисканні;

при чханні та кашлі;

через поручні, дверні ручки, столи, стільці;

при укусах комарів чи інших комах.

Міф 2. ВІЛ – це те ж саме, що СНІД

Ні. Тому, що СНІД, або Синдром набутого імунодефіциту – сукупна назва уражень, що відбуваються на III – IV клінічних стадіях інфекції, яку спричинює вірус імунодефіциту людини (ВІЛ).

"У мене було таке, знаєте, нерозуміння, коли мені поставили СНІД IV стадії. Я ще кажу лікарю: "Чому ви мені ВІЛ не пишете?". Він каже: "Тому, що у вас уже не ВІЛ". Це визначає лікар, коли в тебе вірусне навантаження або стан здоров'я в тебе погіршується й тягне за собою супутні хвороби", – поділилась Жанетта.

Міф 3. Усі ВІЛ-позитивні люди покриваються плямами по всьому тілу

Ні. Ніхто нічим не покривається. Тому, що ВІЛ – це не покриття. Це вірус. Це, по-перше, супутня хвороба, це інфекційна хвороба.

Не покриваємося ми плямами,

– підкреслила вона.

Міф 4. Людям із ВІЛ-позитивним статусом не можна займатися сексом

"Спростовую. Сексом ВІЛ-позитивним треба займатися вдвічі більше!", – коротко резюмувала Матвейко.

Міф 5. На ВІЛ хворіють тільки наркомани або представники ЛГБТ-спільноти

Ні. На жаль, на ВІЛ хворіють усі. Тому, що ВІЛ не вибирає. А те, що хворіють наркомани або гомосексуали, я спростовую.

Міф 6. ВІЛ-позитивні люди не можуть мати дітей

Неправда. Це – міф. ВІЛ-позитивні люди народжують здорових дітей. Коли тато або мама приймають АРТ-терапію, дитина народжується і стоїть на обліку в інфекційному контролі 28 днів. Йому або їй дають АРТ-терапію для профілактики. Ця дитинку потім знімають з обліку. Вона цілком здорова й має право на життя.

Міф 7. ВІЛ, як і будь-який вірус, можна виявити за симптомами

ВІЛ – є безсимптомним, тому його так важко простежити. Це може виявити тест. Не потрібно чекати, поки проявляться симптоми. Рекомендується робити тест та здавати аналізи раз на рік кожному.

Міф 8. Експрес-тест – є гарантією того, що людина не ВІЛ-інфікована

Неправда. Тому, що може бути "вікно". Вірус може не зразу показуватись. Навіть, якщо зробили тест і він негативний, через декілька місяців він може бути позитивним.

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Міф 9. Люди з ВІЛ не можуть жити нормальним життям і неминуче помирають

Помирати ми будемо всі навіть без ВІЛу, але довге життя можна прожити з позитивним статусом.

"Я на особистому прикладі, скажу вам: я вже п'ю АРТ-терапію 12 років. Сьогодні я себе почуваю дуже добре. Я вакцинувалася проти коронавірусу й у мене, напевно, ще вистачить здоров'я жити довго та щасливо", – сказала Жанетта.

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Авторка проєкту – заступниця головної редакторки сайту Анастасія Зазуляк.