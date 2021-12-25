Люди з ВІЛ не можуть мати дітей та вкриваються плямами: спростовуємо ці та інші вигадки
Джерело:24 канал
Існує багато міфів навколо ВІЛ та СНІД. Наприклад, ВІЛ передається через повітря, поцілунки й рукостискання. Насправді це не так.
А люди з ВІЛ таки можуть мати дітей і жити нормальним життям. Журналісти 24 каналу поговорили з Жанеттою Матвейко – ВІЛ-позитивною жінкою – та зібрали найпоширеніші твердження.
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Міф 1. ВІЛ передається через повітря та поцілунки
Насправді ні. ВІЛ передається від матері до дитини, через секс і кров.
Ця хвороба не може передаватись навіть у таких випадках:
- при спільному користуванні побутовими речами, посудом, роботі в одному приміщенні;
- у лазні та сауні;
- під час поцілунків;
- обіймах та рукостисканні;
- при чханні та кашлі;
- через поручні, дверні ручки, столи, стільці;
- при укусах комарів чи інших комах.
Міф 2. ВІЛ – це те ж саме, що СНІД
Ні. Тому, що СНІД, або Синдром набутого імунодефіциту – сукупна назва уражень, що відбуваються на III – IV клінічних стадіях інфекції, яку спричинює вірус імунодефіциту людини (ВІЛ).
"У мене було таке, знаєте, нерозуміння, коли мені поставили СНІД IV стадії. Я ще кажу лікарю: "Чому ви мені ВІЛ не пишете?". Він каже: "Тому, що у вас уже не ВІЛ". Це визначає лікар, коли в тебе вірусне навантаження або стан здоров'я в тебе погіршується й тягне за собою супутні хвороби", – поділилась Жанетта.
Міф 3. Усі ВІЛ-позитивні люди покриваються плямами по всьому тілу
Ні. Ніхто нічим не покривається. Тому, що ВІЛ – це не покриття. Це вірус. Це, по-перше, супутня хвороба, це інфекційна хвороба.
Не покриваємося ми плямами,
– підкреслила вона.
Міф 4. Людям із ВІЛ-позитивним статусом не можна займатися сексом
"Спростовую. Сексом ВІЛ-позитивним треба займатися вдвічі більше!", – коротко резюмувала Матвейко.
Міф 5. На ВІЛ хворіють тільки наркомани або представники ЛГБТ-спільноти
Ні. На жаль, на ВІЛ хворіють усі. Тому, що ВІЛ не вибирає. А те, що хворіють наркомани або гомосексуали, я спростовую.
Міф 6. ВІЛ-позитивні люди не можуть мати дітей
Неправда. Це – міф. ВІЛ-позитивні люди народжують здорових дітей. Коли тато або мама приймають АРТ-терапію, дитина народжується і стоїть на обліку в інфекційному контролі 28 днів. Йому або їй дають АРТ-терапію для профілактики. Ця дитинку потім знімають з обліку. Вона цілком здорова й має право на життя.
Міф 7. ВІЛ, як і будь-який вірус, можна виявити за симптомами
ВІЛ – є безсимптомним, тому його так важко простежити. Це може виявити тест. Не потрібно чекати, поки проявляться симптоми. Рекомендується робити тест та здавати аналізи раз на рік кожному.
Міф 8. Експрес-тест – є гарантією того, що людина не ВІЛ-інфікована
Неправда. Тому, що може бути "вікно". Вірус може не зразу показуватись. Навіть, якщо зробили тест і він негативний, через декілька місяців він може бути позитивним.
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Міф 9. Люди з ВІЛ не можуть жити нормальним життям і неминуче помирають
Помирати ми будемо всі навіть без ВІЛу, але довге життя можна прожити з позитивним статусом.
"Я на особистому прикладі, скажу вам: я вже п'ю АРТ-терапію 12 років. Сьогодні я себе почуваю дуже добре. Я вакцинувалася проти коронавірусу й у мене, напевно, ще вистачить здоров'я жити довго та щасливо", – сказала Жанетта.
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Авторка проєкту – заступниця головної редакторки сайту Анастасія Зазуляк.