Поведінковий імунітет

Багато інфекційних хвороб проявляються яскравими зовнішніми ознаками, наприклад, характерним висипом. Однак при багатьох інфекціях людина може бути заразною до появи симптомів.

Також на тему: Як правильно обробляти рани

У тварин і людей є здатність виявляти інфікованих за зовнішнім виглядом і потім уникати контакту з ними. Її часто називають поведінкової імунною системою. Є деякі докази того, що люди можуть визначати хвороби інших людей за запахом, характером рухів і по обличчю.

Автори дослідження вирішили перевірити, наскільки реально виявити інфіковану людину, просто подивившись на її обличчя, а також дізнатися, чи можуть люди впізнавати хворих інших рас і національностей.

Як відбувалося дослідження

У дослідженні брали участь 169 добровольців зі Швеції, а також з замкнутих спільнот мисливців і збирачів Таїланду, Малайзії та Мексики. Кожному з них, включаючи респондентів зі Швеції, показали фото інших шведів, які за дві години до фотографування отримали ін'єкцію кишкової палички або плацебо.

Імунна система людей, яких заразили кишковою паличкою, через дві години після ін'єкції бактерії лише починала реагувати на інфекцію.

Як люди розпізнають інфікованих

Вчені очікували, що найкраще впораються з завданням жителі Швеції, проте велика кількість представників кожної етнічної групи експерименту були здатні визначити, на яких фотографіях заражені люди.

Від національності успішність впізнання хвороби практично не залежала.

Майже всі учасники змогли сказати, чи є інфекція у 13 з 16 осіб на фотографіях.

Обличчя заражених людей дізнавалися по блідішим губам і невеликому, опущених куточків рота, а також по віях, почервоніння очей, менш гладкій та однорідній шкірі. Крім того, заражені люди виглядали більш втомленими.