Люди, які хворіли на коронавірус, мають у 10 разів менший ризик захворіти повторно

Переважна більшість людей, у яких виробилися антитіла до коронавірусу після COVID-19, захищені від повторного інфікування. Наскільки тривалий ця захист, в цей час невідомо.

Майже у всіх людей, які перенесли нову коронавірусну інфекцію, виробляються антитіла. Концентрація цих антитіл в крові поступово знижується. Відомо, що деякі люди хворіють COVID-19 повторно, перший генетично підтверджений випадок був описаний в серпні 2020 року.

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Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні вчені проаналізували результати тестів на антитіла до коронавірусу понад 3 мільйонів осіб. Це більша частина тестів на антитіла, проведених з січня по серпень 2020 року в США. Позитивні результати дали 12% з них.

Близько 11% серопозитивних (з антитілами до коронавірусу) і 9% серонегативних людей, яких включили в дослідження, пізніше пройшли ПЛР-тести на коронавірус. Вчені оцінювали результати цих аналізів з тридцятиденними інтервалами: з першого по дев'яностий день після тесту на антитіла і далі.

Ризик повторного зараження

Серед серонегативних учасників позитивні результати ПЛР-тестів були в 3 – 4% випадків протягом кожних 30 днів спостереження. У серопозитивних людей ПЛР-тести були позитивними все рідше з кожним тридцятиденним інтервалом. Через 90 днів РНК коронавірусу виявили у 0,3% учасників цієї групи, які пройшли тест.

Таким чином, через 90 днів у людей з антитілами до коронавірусу позитивні тести були приблизно в 10 разів рідше.

Чому зменшується ризик повторного зараження

Вчені пояснюють поступове зниження кількості позитивних ПЛР-тестів протягом 90 днів у людей з антитілами (хворіли на коронавірус) залишковим виділенням РНК вірусу. Після інфекції люди можуть виділяти частки вірусу протягом декількох тижнів. Чим більше часу після хвороби проходить, тим рідше це трапляється.

Це дослідження підтверджує, що перенесений раніше COVID-19 захищає переважну більшість людей від повторного зараження. Однак як довго триває цей захист, нині невідомо.