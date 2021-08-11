Його провели вчені з університету Каліфорнії та Kaiser Permanente Southern California. Вони припускають, що пацієнти з астмою повинні продовжувати приймати ліки проти астми під час пандемії COVID-19.

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Особливо це стосується тих, кому потрібна клінічна допомога. Зокрема, вони наголошують, що астматики повинні під наглядом лікаря отримувати найкраще лікування своєї астми.

Це призводить до кращого контролю астми та зменшує ймовірність тяжких наслідків COVID-19,

– сказала співавторка Жанхуа Чен.

Довідка. Приблизно 25 мільйонів американців хворіють на астму – потенційно серйозну хворобу дихальних шляхів через поширення COVID-19. Зокрема, із них 8% дорослих і 7% дітей. Це викликає серйозне занепокоєння, оскільки Дельта-штам продовжує поширюватися.

Що показало дослідження

Вченим вдалося оцінити вплив порушень дихання на наслідки коронавірусу у населення з рівним доступом до медичної допомоги.

Так, дослідники зібрали дані про 61 338 пацієнтів з COVID-19 з 1 березня по 31 серпня 2020 року.

Середній вік становив 43,9 років.

54% складали жінки.

Вони дізналися, чи хворіли ці пацієнти астмою або хронічною хворобою легенів до встановлення діагнозу COVID-19.

Так, виявилось, що пацієнти з активною астмою мали значно вищі шанси госпіталізації, потребували інтенсивної респіраторної підтримки та госпіталізації протягом 30 днів після діагностики COVID-19 у порівнянні з тими, у кого в анамнезі не було астми чи хронічних захворювань легень.

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Так, дійшли до висновків, якщо хворі на астму продовжать лікувати цю недугу та вживати ліки, наслідки коронавірусу для них будуть значно легшими.

"Їхні шанси на погіршення наслідків COVID-19 знизилися, що демонструє, наскільки важливі ці ліки", – наголосила дослідниця.