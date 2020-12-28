Надмірне споживання фруктози може негативно вплив не тільки на фізичне, а й психічне здоров'я. Цей підсолоджувач має значну роль у формуванні кількох маніакальних форм поведінки – агресії, біполярного розладу і синдрому дефіциту уваги та гіперактивності.

Чому цукор негативно впливає на психічний стан

Автори дослідження, яке опублікували у журналі Evolution and Human Behavior, вважають, що фруктоза знижує енергію в клітинах організму, активізуючи закладену природою реакцію отримання їжі.

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Подібна ситуація виникає при відчутті голоду, і саме вона стимулює імпульсивність і агресію, оскільки в доісторичні часи людина змушена була ризикувати життям заради того, щоб отримати їжу.

Вчені також зазначили, що бажання споживати більше солодкого – це еволюційний механізм, необхідний для виживання. Але оскільки зараз ми живемо в умовах, коли цукровмісні продукти є у нас в холодильнику або найближчому супермаркеті, цей спосіб виживання вже став неактуальний.

Хронічна стимуляція цього механізму може викликати депресію. Гіперактивна реакція організму на цукор, викликана високим глікемічним індексом, може сприяти розвитку психічних розладів.

Вплив цукру на настрій

Раніше аналіз 31 дослідження показав, що споживання цукру, незалежно від кількості, фактично не впливає ні на настрій, ні на полегшення подальшої розумової або фізичної діяльності. Крім того, люди, які споживали цукор, протягом години відчували себе більш втомленими й менш уважними в порівнянні з тими, хто цього не робив.