Люди, які одужали після важкого перебігу коронавірусу, мають високі ризики смерті

Тяжкий перебіг COVID-19 завдає нищівного удару по організму, і після виписки з лікарні пацієнти проходять тривалий відновлювальний період. Нове дослідження показало, наскільки вразливі такі люди.

Нове дослідження наслідків коронавірусу

У новому дослідженні вчені зосередилися на оцінці ризику смертності протягом року після перенесеного COVID-19 з тяжким перебігом. Вони проаналізували медкарти 13,6 тисячі пацієнтів, які отримали позитивний ПЛР-тест рік тому.

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З них 178 госпіталізували з важкими симптомами, 246 пацієнтів перенесли COVID-19 у легкій чи помірній формі. У решти учасників дослідження ПЛР-тест не підтвердив коронавірус.

Важка форма коронавірус небезпечна навіть після одужання

Аналіз даних показав, що у пацієнтів, які пережили важку форму коронавірусу, ймовірність померти від різних причин була більш ніж удвічі вищою у порівнянні з людьми, у яких не було COVID-19 або вони легко перенесли інфекцію. Ця тенденція була особливо помітною серед пацієнтів до 65 років, зазначили вчені.

Більшість цих смертей (80%) була пов'язані з ускладненнями коронавірусу. На думку авторів дослідження, це свідчить, що такі люди стали дуже вразливими через загальне погіршення здоров'я, як фізичного, і психічного.

Сподіватися на успішне лікування у разі зараження – це не вихід. Ми рекомендуємо на цьому етапі пандемії використовувати профілактичні заходи, такі як вакцинація, для запобігання випадкам важкого перебігу COVID-19,

– зазначили науковці.

Раніше ця група вчених опублікувала результати дослідження про ризик госпіталізації після важкого COVID-19 за участю 10,6 тисячі пацієнтів. Виявилося, що важкі пацієнти більш ніж удвічі частіше потрапляли до лікарні через різні причини у порівнянні з тим, хто переніс інфекцію без ускладнень.

Найчастіше таким людям була потрібна госпіталізація через дихальну та серцеву недостатність, порушення згортання крові (тромбоутворення), інфаркту та інсульту.