Люди, які перехворіли на COVID-19, легко заражаються новим штамом з ПАР, – ВООЗ

Попередні дослідження свідчать про те, що люди які перехворіли на COVID-19, а відтак мають антитіла, масово заражаються новим, більш контагіозним варіантом коронавірусу.

Що відомо про мутації коронавірусу

На початок року в ПАР було зареєстровано понад 1,1 мільйона випадків інфікування коронавірусом і майже 300 тисяч смертей внаслідок хвороби. Новий штам, про існування якого офіційно повідомили 18 грудня, був названий 501Y.V2. Він виявився домінантним в низці країни, швидко витіснивши інші штами.

Нові мутації значно відрізняються структурою шипованого білка, це змусило лікарів сумніватись дієвості вже розроблених вакцин.

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Випробування вакцин, які дотепер проводили в Південній Африці, а також в Бразилії з іншими кандидатами, показали повний захист від важких захворювань, госпіталізації і смерті,

– заявила Сумія Свамінатан, головний науковий співробітник ВООЗ.

Як вакцинація впливає на нові штами

В ході цих випробувань не було зареєстровано жодного смертельного результату. Крім того, у ВООЗ повідомили, що вакцинація може також знизити швидкість поширення нових штамів.

Вчені продовжують досліджувати ступінь захисту, яку забезпечує вакцинація проти нових, більш контагіозних штамів COVID-19.

На думку Скотта Готліба, колишнього голови Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США, одне лише збільшення обсягів вакцинації – недостатня міра для того, щоб взяти під контроль поширення коронавірусу.



Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу