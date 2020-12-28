Всесвітня організація охорони здоров'я наголошує, що люди, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, повинні дотримуватися правил носіння масок. У ВООЗ це пояснюють тим, що наразі невідомо, скільки часу триває імунітет після перенесеної хвороби.

У ВООЗ пояснюють, що після інфікування коронавірусом антитіла починають вироблятися лише через кілька тижнів. Про це заявила представниця ВООЗ Марія Ван Керхове в інтерв'ю, яке опублікувала пресслужба у твіттері.

Читайте також Скільки українців потрібно вакцинувати, щоб подолати епідемію коронавірусу

Відомо, що антитіла виробляються у тих, хто переніс хворобу у важкій формі, легкій формі або безсимптомно. Наразі проводяться дослідження, щоб з'ясувати, наскільки сильна така імунна відповідь і як довго зберігаються ці антитіла,

– заявила Ван Керхове.

За її словами, у деяких випадках збереження антитіл в організмі триває близько півроку. Відтак це пояснює важливість дотримання всіх протиепідемічних заходів.

"Ми не знаємо, як довго триває імунна відповідь, тому важливо продовжувати практикувати фізичне дистанціювання. Ми маємо бути впевнені, що руки вимиті, що використовується мило і чиста вода або спиртові засоби обробки, що ми носимо маски і дотримуємося всі заходів безпеки", – наголосила представниця ВООЗ.

Додамо, маску треба носити всім, адже всі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Ви можете не знати, що є переносником вірусу, однак можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих.



Як використовувати маску під час епідемії / Інфографіка 24 каналу