Нові дані про Омікрон

Втім, це лише попередні дані. Точніші ВООЗ надасть найближчим часом.

Увага Штам Омікрон: все, що відомо про новий варіант коронавірусу

Попередні дані свідчать про існування підвищеного ризику повторного зараження. Тобто люди, у яких раніше був COVID-19, можуть легше заразитися новим штамом у порівнянні з іншими варіантами, що викликають побоювання. Втім інформація про це обмежена.

Також організація повідомила, що поки немає достовірної інформації про те, що Омікрон заразніший за інші варіанти недуги.

Також невідомо, чи зумовлює новий штам важчий перебіг захворювання та здатен "обходити" вакцинний імунітет.

Ці показники зараз досліджують вчені з усього світу. Більш детальна інформація стане доступною найближчими днями та тижнями.

Штам Омікрон: коротко