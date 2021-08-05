Люди, які пережили рак, старіють значно швидше

Люди з онкопатологію мають значно вищі ризики прискореного старіння, ніж здорові люди. Особливо це стосується людей похилого віку.

До такого висновку прийшли науковці з Національного інституту раку (США). Вони проаналізували стан здоров'я 1 728 людей у віці від 22 до 100 років.

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359 з яких повідомили, що мали онкопатологію, яка перебуває в стані ремісії.

Результати дослідження

З'ясувалося, що усі люди, які пережили рак, мали в 1,42 раза більшу схильність до прискореного старіння, ніж інші учасники.

Натомість у людей у віці від 65 років ризик швидше постаріти був вищим у в 1,61 раза. Окрім цього, вони мали нижчі показники фізичної працездатності.

Результати нашого дослідження – додатковий доказ того, що рак і його лікування можуть мати несприятливі ефекти на процеси, пов'язані зі старінням, піддаючи вижили ризику прискореного старіння,

– розповіла старша авторка дослідження Ліза Галліккіо.

Старість – не лише про зовнішній вигляд: чому ці знання важливі

Це дослідження важливе для розуміння, які категорії людей піддаються прискореному погіршенню фізичного стану. Завдяки новим знанням експерти зможуть розробити заходи, які запобігають, пом'якшують або взагалі відвертають назад несприятливі наслідки онкопатології і її лікування, пов'язаних зі старінням організму.