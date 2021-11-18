Люди, які побороли рак, мають підвищений ризик багатьох захворювань

Вчені Університетського коледжу Лондона оцінили довгострокові наслідки перенесеного у ранньому віці раку. Результати показали, що такі люди особливо потребують комплексної медичної підтримки все життя.

У дослідженні порівнювалися медичні дані 3466 мешканців Великобританії. У всіх рак був діагностований у віці до 25 років, і з моменту встановлення діагнозу пройшло як мінімум п'ять років. Їхні показники порівнювали з контрольною групою з 13517 осіб, у яких не було таких захворювань. Ці групи зіставили за такими критеріями, як стать, вік та соціальне становище.

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Тип лікування має значення

Виявилося, що ризики для здоров'я залежить від багатьох чинників, зокрема від типу лікування раку. Найчастіше зверталися до лікарів пацієнти, які перенесли комбінацію променевої та хімієтерапії, а найрідше допомога була потрібна тим, кому знадобилася тільки операція.

Ризик серцево-судинних захворювань

Зокрема, пацієнти, які перемогли рак у ранньому віці, вже до 45 років уп'ятеро частіше звертаються до лікарів через проблеми із серцево-судинною системою у порівнянні з населенням загалом. У них також було набагато більше звернень за медичною допомогою у зв'язку з інфекційними захворюваннями, порушеннями імунної системи та новими онкозахворюваннями.

Інші захворювання

Вчені відзначили, що найбільш вразливі до серцево-судинного захворювання пацієнти, які пережили лейкоз та лімфому. Після лейкемії найчастішою проблемою виявилися діабет та ожиріння, що пов'язують із тривалим лікуванням стероїдами. Серед інших поширених наслідків онкозахворювань також виділяються психічні розлади. На думку дослідників уникнути цього допоможе комплексна (у тому числі психологічна) допомога таким людям.

Раніше науковці повідомили, що до кінця цього року в американських клініках з'явиться унікальний аналіз крові, за допомогою якого можна виявити до 50 різних видів раку. Його вже перевірили експерти зі знаменитої Клініки Майо.