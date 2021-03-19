Рак – не вирок, і сьогодні у лікарів є величезний арсенал засобів для боротьби з ним. Але навіть пацієнти, які успішно одужали, мають дуже уважно ставитися до свого здоров'я, оскільки онкозахворювання не проходить безслідно.

Як відбувалося дослідження

Дослідники з Університету штату Огайо вперше порівняли ризики розвитку серцево-судинних захворювань у пацієнтів, які вилікувалися від раку, з людьми, які ніколи не мали цього діагнозу. Вони зібрали дані 15 тисяч американців у віці від 40 до 79 років, які брали участь в національному дослідженні здоров'я і харчування, що проходив з 2007 по 2016 рік.

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На момент опитування у жодного з учасників не було серцево-судинних захворювань. Майже 13% респондентів повідомили про наявність онкозахворювання в анамнезі.

Підвищений ризик інсульту та інфаркту після раку

За допомогою калькулятора ризику вчені розрахували ймовірність розвитку інсульту і хвороб серця в десятирічний період. Виявилося, що у людей, які вилікувалися від раку, цей ризик досягає 35%, в той час у людей, які не мали такого діагнозу, він склав 23%.

Які види раку найчастіше викликають хвороби серця

Автори дослідження також визначили види онкозахворювань, які збільшують таку ймовірність. Як з'ясувалося, найбільшу небезпеку для серцево-судинної системи несуть: колоректальний рак, рак простати, яєчок, сечового міхура, нирок і меланома. До додаткових факторів ризику вчені віднесли підвищений артеріальний тиск, діабет і похилий вік – пацієнти 60 – 69 років мали вдвічі більше шансів отримати з серцево-судинними захворюваннями після перенесеного раку.

На думку вчених, ризик розвитку таких патологій пов'язаний не стільки з онкозахворюванням, скільки з лікуванням. Зокрема, хімієтерапія і променева терапія мають дуже високу кардіотоксичність.

Якщо зростання захворюваності на рак серед молодих людей продовжиться, тягар серцево-судинних захворювань буде збільшуватися. Хороша новина в тому, що у молодих пацієнтів є достатньо часу для того, щоб змінити свій спосіб життя для зменшення таких ризиків,

– заявили автори дослідження.