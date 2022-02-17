Люди, які здаються привабливими, мають кращий імунітет: цікаве дослідження

Кожна людина красива по-своєму. Утім експерименти показали, що люди, які здаються нам привабливішими за інших, частіше мають кращий імунітет.

Вчені досі не мають відповідні на питання про те, чому одні люди здаються симпатичнішими, ніж інші. Частково це пов'язано з усталеними в суспільстві нормами та уявленнями про красу, а також з особистим досвідом та характером.

Цікаво Як вчасно розпізнати інсульт і врятувати життя: головні ознаки та причини

Зв'язок між привабливістю та імунітетом

Утім, привабливість може мати біологічну роль, сигналізуючи про здоров'я організму та "якість" спадковості. Таких висновків дійшли вчені з Техаського християнського університету (США).

Вони провели онлайн-експеримент, у якому взяли участь 492 добровольців. Їм показували фотопортрети 159 реальних людей й просили оцінити привабливість кожної особи.

Неочікувані висновки

Крім того, ті, чиї портрети показували учасникам, проходили додаткове медичне обстеження, яке мало показати стан їхнього імунітету, перебіг запальних процесів тощо.

Потім вчені зіставили ці дані, й виявили, що у людей, які сприймаються більш привабливими, імунна система працює краще.

Цікаво, що рівень запалення із привабливістю не корелював. Тому автори зробили висновок, що вона може свідчити швидше про здатність організму справлятися із захворюванням, ніж про поточну хворобу в гострій фазі.

Зверніть увагу Як розпізнати та впоратись з емоційним переїданням: дієві поради психологині

Цікаві нюанси

Цікавими є й деякі інші нюанси, які відзначили вченими. Наприклад, привабливість чоловіків найкраще корелювала з показниками активності Т-кілерів – клітин, що борються із бактеріальними інфекціями.

Привабливість жінок – з рівнями глюкози, антитіл та деяких інших речовин у крові.

У будь-якому випадку експерименти показали, що краса обличчя може бути пов'язана з успадкованими характеристиками імунітету, принаймні частково.