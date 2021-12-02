Люди з яким типом особистості заробляють найбільше

Вчені зі США розглянули риси характеру "Великої п'ятірки" у контексті прогнозування фінансової успішності. Дослідження проводилось науковцями з Університету штату Джорджія.

Дослідники вивчили особливі риси, включені до "Великої п'ятірки" – моделі, яка зображає, як ми сприймаємо одне одного.

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Згідно з цією психологічною моделлю, особистість людини має 5 диспозицій:

Відкритість досвіду, Сумлінність, Доброзичливість, Екстраверсія, Невротизм.

Автори роботи опитали 395 людей про їхню особистість, здатність справлятися з фінансовими ризиками, рівень щастя та нажитий капітал.

За допомогою розширеного статистичного моделювання психологи виділили 3 різні типи особистості:

контрольовний,

надмірно контрольований

стійкий (життєздатний, безжурний, безвідмовний).

Потім вчені аналізували, як в учасників цих трьох груп відрізняються досвід та перспективи.

Результати аналізу

Найчисленнішою була група "надмірно контрольованих". Такі люди не любили авантюр та ризикованих дій, які часом можуть приносити багато грошей (до прикладу інвестування та торгівля/продаж цінних паперів). Надмірно контрольовані відрізнялися поступливістю та сумлінністю, але були не надто екстравертованими.

Дві інші когорти виявилися терпимішими до ризику. "Стійким" екстравертам притаманні пристосованість і стабільність, відкритість і здебільшого відсутність невротичності.

Натомість "контрольовані" виявилися менш свідомими, екстравертованими й водночас невротиками. Їм подобалося ризикувати, але іноді вони брали надто багато.

з'ясувалося, що найбільше заробляють пристосовані та стійкі екстраверти, але не невротики. Вони готові йти на певний ризик, проте не переоцінюють можливості та враховують наслідки.