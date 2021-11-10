Діти та коронавірус

У перший рік пандемії вчені неодноразово надавали докази того, що діти заражаються COVID-19 рідше і менше передають вірус іншим, проте згодом стало зрозуміло, що це не так.

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З'ясувалося, що діти мають такий самий ризик зараження, як і дорослі та особливо схильні до інфікування новими мутаціями коронавірусу, насамперед штамом Дельта. Приблизно половина педіатричних пацієнтів переносить вірус безсимптомно, але часто є прихованими розповсюджувачами патогену.

Нове дослідження

Щоб оцінити, наскільки велика можливість передачі COVID-19 від дітей різного віку, вчені з Китаю проаналізували дані 266 педіатричних пацієнтів, які заразилися у вересні-жовтні 2021 року під час спалаху в провінції Фуцзянь. У цій групі 77 дітей до 12 років були не щеплені, 141 дитина старша 12 років раніше отримала вакцину. Фахівці також відстежили усі ланцюжки зараження у сім'ях цих пацієнтів.

Діти до 12 років найактивніше поширюють коронавірус

Виявилося, що у дітей до 12 років були вищі рівні запальних маркерів у порівнянні зі старшими пацієнтами, у більшості з них були легкі та помірні симптоми COVID-19. Усі діти, включені у дослідження, одужали. Однак саме пацієнти до 12 років заразили найбільше людей у своїх сім'ях та школах, у результаті інфекція широко поширилася серед дорослих.

Діти віком до 12 років можуть бути критично важливими прихованими розповсюджувачами, що вказує на гостру потребу вакцинації для цієї групи населення,

– наголосили автори дослідження.

Раніше у ВООЗ зробили заяву про роботу шкіл під час пандемії. Експерти наголошують, що саме заклади освіти є рушійною силою епідемії та додають, що треба починати вакцинувати дітей.