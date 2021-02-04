Люди якого віку найбільше поширюють коронавірус: дослідження

Донедавна вважалося, що головними розповсюджувачами SARS-Cov-2 є діти. Виявилося, що найбільшу загрозу становлять люди молодого і середнього віку, тобто найактивніша верства населення.

Джерело: Science

Як відбувалося дослідження

Вчені Імперського коледжу Лондона використовували дані мобільних телефонів 10 мільйонів користувачів в США, щоб відстежити місця відвідувань інфікованих людей і тих, хто з ними контактував аж до жовтня 2020 року.

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Дослідники поставили перед собою мету спростувати теорію про те, що діти й підлітки більше за інші вікові групи поширюють коронавірус, тому вони також проаналізували взаємозв'язок динаміки захворюваності з відкриттям шкіл.

Хто найбільше поширює коронавірус

Аналіз даних показав, що найбільше в поширенні інфекції беруть участь люди від 20 до 49 років, тобто – працездатного віку. На їхню частку припадає 65 заражень зі 100. На момент закінчення досліджень в жовтні 2020 року максимальна кількість заражень припадало на вікову групу 35-49 років.

Яке це має значення

Вчені вважають, що ці результати свідчать про необхідність прискорити вакцинацію серед людей 20-49 років, щоб взяти під контроль постійне зростання захворюваності COVID-19.

Автори дослідження відзначили, що діти та підлітки дійсно активно беруть участь в епідемічному процесі, в тому числі шляхом високої частки безсимптомного носійства, однак динаміка захворюваності істотно не змінилася з моменту відкриття шкіл.