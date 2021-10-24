Вчені зі США довели, що коронавірус викликає когнітивні розлади навіть через місяці після хвороби. Вони протестували майже тисячу пацієнтів, які інфікувались.
Цікаво Нестача йоду і зайва вага: неочевидні причини, які заважають схуднути
Проблеми з пам'яттю у COVID-хворих
Дослідники з Медичної школи Ікана з'ясували, що приблизно 24% людей, які одужали від COVID-19, продовжують відчувати когнітивні труднощі. Вони тривають навіть через 7 місяців після одужання. Зокрема, мають проблеми з:
- пам'яттю;
- багатозадачністю;
- швидкістю обробки інформації;
- фокусуванням.
Вони провели тести у 740 пацієнтів, які лікувалися за системою Mount Sinai в Нью-Йорку з перших днів пандемії.
Ми спостерігаємо довготривалі когнітивні порушення в різних вікових групах,
– сказала авторка дослідження Жаклін Беккер.
Вона наголосила, що результати дослідження показали відносно високий рівень когнітивних порушень навіть через більш як пів року після хвороби.
Проблеми зі збереженням спогадів
Згідно з новим дослідженням, найбільш поширеним когнітивним дефіцитом була проблема зі збереженням нових спогадів та відтворенням старих. Цим страждає майже кожен четвертий пацієнт після коронавірусу.
Серед інших проблем були:
- недостатня швидкість обробки інформації;
- виконавчі функції, зокрема здатність ініціювати, планувати, організовувати та виносити судження.
Актуально Змінився вік смертей під час пандемії коронавірусу: хто помирає частіше
У кого частіше це спостерігається
При цьому, проблеми можуть виникати не тільки у літніх, але і молодих людей. Також від проблем з пам'яттю не захищає і легка форма хвороби.
Професор психіатрії та директорка клініки Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі докторка Хелен Лаврецькі каже, що деякі пацієнти не можуть доглядати за собою після виписки з лікарні.
"Вони не можуть функціонувати, не можуть думати, їхня пам'ять порушена, вони збиваються з пантелику. Коли вони їдуть кудись, то кажуть, що не знають, як вони туди потрапили", – зазначила докторка.