Вчені зі США довели, що коронавірус викликає когнітивні розлади навіть через місяці після хвороби. Вони протестували майже тисячу пацієнтів, які інфікувались.

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Проблеми з пам'яттю у COVID-хворих

Дослідники з Медичної школи Ікана з'ясували, що приблизно 24% людей, які одужали від COVID-19, продовжують відчувати когнітивні труднощі. Вони тривають навіть через 7 місяців після одужання. Зокрема, мають проблеми з:

пам'яттю;

багатозадачністю;

швидкістю обробки інформації;

фокусуванням.

Вони провели тести у 740 пацієнтів, які лікувалися за системою Mount Sinai в Нью-Йорку з перших днів пандемії.

Ми спостерігаємо довготривалі когнітивні порушення в різних вікових групах,

– сказала авторка дослідження Жаклін Беккер.

Вона наголосила, що результати дослідження показали відносно високий рівень когнітивних порушень навіть через більш як пів року після хвороби.

Проблеми зі збереженням спогадів

Згідно з новим дослідженням, найбільш поширеним когнітивним дефіцитом була проблема зі збереженням нових спогадів та відтворенням старих. Цим страждає майже кожен четвертий пацієнт після коронавірусу.

Серед інших проблем були:

недостатня швидкість обробки інформації;

виконавчі функції, зокрема здатність ініціювати, планувати, організовувати та виносити судження.

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У кого частіше це спостерігається

При цьому, проблеми можуть виникати не тільки у літніх, але і молодих людей. Також від проблем з пам'яттю не захищає і легка форма хвороби.

Професор психіатрії та директорка клініки Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі докторка Хелен Лаврецькі каже, що деякі пацієнти не можуть доглядати за собою після виписки з лікарні.

"Вони не можуть функціонувати, не можуть думати, їхня пам'ять порушена, вони збиваються з пантелику. Коли вони їдуть кудись, то кажуть, що не знають, як вони туди потрапили", – зазначила докторка.

Увага! Вчені рекомендують робити скринінг на психічні порушення після зараження коронавірусом як стандарт лікування, незалежно від віку пацієнта.