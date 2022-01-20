Нині Омікрон є найзаразнішим штамом коронавірусу. Про це під час брифінгу 20 січня розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Актуально: COVID-19 повертається: за добу в Україні виявили понад 18 тисяч хворих

Чим Омікрон відрізняється від інших штамів:

  • Має значно коротший інкубаційний період, який в середньому становить від 2 до 5 днів;
  • Передається в 7 разів швидше, ніж домінантний раніше штам Дельта;
  • Людина, яка заразилася Омікроном, може інфікувати інших вже у першу добу хвороби;
  • У порівнянні з попередніми варіантами коронавірусу, діти стали частіше інфікуватися Омікроном.
  • Значно частіше виникає біль у горлі (у 53% випадків проти 34% під час Дельти).

В Україні почався спалах коронавірусу: які регіони під загрозою

Під час цього ж брифінгу Віктор Ляшко повідомив, що в Україні розпочався спалах коронавірусу. Епіцентром стала західна частина країни.

Найскладніша ситуація – на Прикарпатті. Але динаміка захворюваності зростає й у Львівській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Буде цікаво: чого чекати від Омікрону: дивитись відео