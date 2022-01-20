Людина заразна вже в першу добу: у МОЗ розповіли, чим штам Омікрон відрізняється від інших

У МОЗ назвали важливі відмінності штаму Омікрон від інших варіантів коронавірусу. Зокрема, новий штам має значно коротший інкубаційний період, ніж інші.

Нині Омікрон є найзаразнішим штамом коронавірусу. Про це під час брифінгу 20 січня розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Чим Омікрон відрізняється від інших штамів:

Має значно коротший інкубаційний період, який в середньому становить від 2 до 5 днів;

Передається в 7 разів швидше, ніж домінантний раніше штам Дельта;

Людина, яка заразилася Омікроном, може інфікувати інших вже у першу добу хвороби;

У порівнянні з попередніми варіантами коронавірусу, діти стали частіше інфікуватися Омікроном.

Значно частіше виникає біль у горлі (у 53% випадків проти 34% для під час Дельти).

Зверніть увагу: Дослідники зазначають, що біль у горлі не можна вважати специфічним симптомом саме для штаму Омікрон.

Якщо відчуваєте біль у горлі, не робіть поспішних висновків та не займайтеся самолікуванням – зверніться до лікаря.

В Україні почався спалах коронавірусу: які регіони під загрозою

Під час цього ж брифінгу Віктор Ляшко повідомив, що в Україні розпочався спалах коронавірусу. Епіцентром стала західна частина країни.

Найскладніша ситуація – на Прикарпатті. Але динаміка захворюваності зростає й у Львівській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

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