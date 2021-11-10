Раніше цього року команда повідомила про перший відомий випадок передачі коронавірусу від свиней до людей. У своїй новітній роботі дослідники виявили випадок, коли собачий коронавірус заразив принаймні одну людину, яка відвідала Гаїті на початку 2017 року.

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Як проводилось дослідження

На початку 2017 року член медичної бригади зі США вирушив на Гаїті, а після повернення додому одразу захворів. Основними симптомами були лихоманка та втома.

Тоді на Гаїті стався спалах вірусу Зіка, але тести на нього були негативними. Тож вчені дослідили проби сечі та використали їх для посіву культур клітин. Науковці спостерігали візуальні зміни у клітинах, які відповідають вірусній інфекції.

Діагностичний тест, який підтверджує наявність ендемічних коронавірусів людини дав сигнал.

Потім дослідники перевірили певні види коронавірусу за допомогою ПЛР-тестів на ділянках інокульованої клітинної культури, але вони були негативними. Це спонукало команду використати підхід "неупередженої ампліфікації та секвенування".

У підсумку вірус на 99,4% збігся з собачим коронавірусом людини, який був виявлений раніше у Малайзії.

Але в одному він трохи відрізнявся: зразок зазнав генетичного змішування з іншими коронавірусами собак, а також з коронавірусами свиней та котів.

Чому це важливі знання

Багато експертів вважають, що найкращий спосіб запобігти новій пандемії, викликаній коронавірусом – краще зрозуміти ці віруси як у тварин, так і у людей. Наприклад, виявлення та ідентифікація раніше невідомих коронавірусів у тварин дозволить вченим краще розробляти діагностичні тести, які можна використовувати у рутинному нагляді та моніторингу.

Глибоке розуміння того, як ці коронавіруси переміщуються між видами, також дозволить вченим краще передбачити, які комбінації генів у коронавірусі можуть становити загрозу для людей,

– йдеться в дослідженні.

Це дасть час для розробки вакцин та інших методів лікування, щоб знизити ймовірність майбутніх пандемій.