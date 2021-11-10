У людини вдруге виявили собачий коронавірус
Джерело:Clinical Infectious Diseases
Дослідницька група Університету Флориди заявила, що коронавіруси передаються між тваринами та людьми з більшою швидкістю, ніж передбачалося раніше.
Раніше цього року команда повідомила про перший відомий випадок передачі коронавірусу від свиней до людей. У своїй новітній роботі дослідники виявили випадок, коли собачий коронавірус заразив принаймні одну людину, яка відвідала Гаїті на початку 2017 року.
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Як проводилось дослідження
- На початку 2017 року член медичної бригади зі США вирушив на Гаїті, а після повернення додому одразу захворів. Основними симптомами були лихоманка та втома.
- Тоді на Гаїті стався спалах вірусу Зіка, але тести на нього були негативними. Тож вчені дослідили проби сечі та використали їх для посіву культур клітин. Науковці спостерігали візуальні зміни у клітинах, які відповідають вірусній інфекції.
- Діагностичний тест, який підтверджує наявність ендемічних коронавірусів людини дав сигнал.
- Потім дослідники перевірили певні види коронавірусу за допомогою ПЛР-тестів на ділянках інокульованої клітинної культури, але вони були негативними. Це спонукало команду використати підхід "неупередженої ампліфікації та секвенування".
У підсумку вірус на 99,4% збігся з собачим коронавірусом людини, який був виявлений раніше у Малайзії.
Але в одному він трохи відрізнявся: зразок зазнав генетичного змішування з іншими коронавірусами собак, а також з коронавірусами свиней та котів.
Чому це важливі знання
Багато експертів вважають, що найкращий спосіб запобігти новій пандемії, викликаній коронавірусом – краще зрозуміти ці віруси як у тварин, так і у людей. Наприклад, виявлення та ідентифікація раніше невідомих коронавірусів у тварин дозволить вченим краще розробляти діагностичні тести, які можна використовувати у рутинному нагляді та моніторингу.
Глибоке розуміння того, як ці коронавіруси переміщуються між видами, також дозволить вченим краще передбачити, які комбінації генів у коронавірусі можуть становити загрозу для людей,
– йдеться в дослідженні.
Це дасть час для розробки вакцин та інших методів лікування, щоб знизити ймовірність майбутніх пандемій.