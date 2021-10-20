Як відбулась пересадка

Науковці використали свиню, гени якої були змінені так, що її тканини більше не містили молекул, які викликають майже миттєве відторгнення органів. Реципієнтом стала пацієнтка з мертвим мозком з ознаками порушення функції нирок, сім'я якої погодилася на експеримент, перш ніж її відключили від засобів життєзабезпечення.

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Протягом трьох днів нову нирку прикріпили до кровоносних судин жінки та розмістили поза її тілом, даючи дослідникам доступ до органу. Результати тестування функції пересадженої нирки показали хороші результати.

Нирка показала хороші результати

За словами лікарів, нирка виробляє таку ж кількість сечі, яку можна було очікувати від пересадженої людської нирки, і немає жодних доказів раннього відторгнення, яке спостерігається при пересадці незмінених свинячих нирок людям.

Аномальний рівень креатиніну у реципієнта – показник поганої функції нирок – повернувся до норми після трансплантації.

Пересадка органів від тварин

Дослідники десятиліттями працювали над можливістю використання органів тварин для трансплантації, але були перешкоди через негайне відторгнення людським організмом.

Генетично змінена свиня, яку назвали GalSafe, розробив підрозділ Revivicor United Therapeutics Corp. Він був схвалений Управлінням з контролю за продуктами та ліками США у грудні 2020 року для використання у їжі для людей з алергією на м’ясо та як потенційне джерело людських терапевтичних засобів. Але медичні вироби зі свиней, все ще потребують спеціального схвалення.