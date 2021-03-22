Людська еволюція: новий метод дозволяє детальніше вивчати гени

Один з кращих способів вивчення еволюції людини – порівняння з іншими видами, близькими нам біологічно. Це дозволяє вченим зрозуміти, що робить нас людьми, але межі є настільки неточними, що їх украй складно визначити. Новий метод, розроблений в Стенфорді, дозволяє виявити і порівняти генетичні відмінності.

Вчені зі Стенфордського університету описали новий метод дослідження, який включає комбінацію клітин шкіри людина і шимпанзе, які змусили виконувати функцію стовбурових клітин.

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Ці клітини відіграють дуже важливу роль в цьому дослідженні – вони дозволяють нам точно порівняти гени людей і шимпанзе і їх дії,

– зазначив автор дослідження Хантер Фрейзер.

Як проводили дослідження

Спочатку вчені перетворили клітини шкіри в кортикальні органели – групу клітин мозку, що імітують кору головного мозку ссавця. У міру розвитку клітин в чашці вчені спостерігали відмінності в активності генів при рівних умовах зростання.

Провівши два окремих експерименти, вчені виявили нові генетичні відмінності між людиною і шимпанзе.

Відмінності знайшли в експресії двох генів:

Перший – SSTR2, яка відповідає за зміну активності нейронів в корі головного мозку і пов'язали з певними нейропсихіатричними захворюваннями у людей – деменцію або шизофренію.

Другий ген – EVC2 – пов'язаний з рисами обличчя.

Перспектива відкриття

Нова експериментальна платформа не замінить існуючі методи порівняння клітин, але вчені сподіваються, що вона допоможе знайти нові відповіді на питання про еволюцію в цілому і еволюції людини зокрема.