"Людське" молоко, а не "грудне": лікарня в Британії перейшла на гендерно нейтральні терміни

У Великій Британії керівництво лікарні при університетах Брайтона і Сассекса установило нову лексику для опису пацієнтів. Вона гендерно нейтральна.

В першу чергу змінилася назва пологового відділення – "Maternity services department" замінили на "Perinatal services". Слово "материнство" вирішили прибрати, оскільки воно прив'язує пологи тільки до жіночої статі.

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Які ще терміни замінили: приклади

Грудне молоко, до прикладу, потрібно називати "людським молоком" або "молоком годуючого родителя".

Також керівництво рекомендує замінити й інші терміни. До прикладу, годування груддю краще називати "годування грудною кліткою".

Вживання слова "матір" пропонують замінити на "матір або людина".

А замість батька або чоловіка краще вживати "другий біологічний родитель" або "со-родитель".

Нову лексику використовуватимуть в текстах розсилок лікарні, на сайті установи, у соцмережах, а ще в документах і на офіційних зустрічах.

Ми хочемо, щоб наш лексикон включав всіх, хто користується послугами лікарні. Тобто не тільки жінок, але і трансгендерів або небінарних людей,

– повідомило керівництво лікарні.

Натомість під час спілкування з пацієнтами лікарі не вимушені використовувати нову лексику. Але вони можуть вживати спеціальні терміни за бажанням людини.

Представники місцевої ЛГБТК-спільноти позитивно відреагували на цю новину. Вони сподіваються, що на такі кроки підуть й інші установи Великобританії.