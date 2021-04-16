Дослідники виростили людські клітини в ембріонах мавп. Так вчені хочуть краще зрозуміти, як клітини розвиваються і взаємодіють один з одним.

Команда вчених з Інституту Солка в Каліфорнії створила так звані химери людини й мавпи. Науковці помістили стовбурові клітини людини в ембріони макак.

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Химерні ембріони вирощували в чашці Петрі впродовж 20 днів. Вчені запевнили, що попри усі етичні питання це дослідження може дати нове розуміння еволюції. Також воно важливе для розробки нових моделей людської біології й вивчення хвороб.

У 2017 році ця сама команда створила першу химеру людини й свині. Вчені приєднали людські клітини в тканини свині на ранній стадії розвитку. Виявилось, що у них поганий молекулярний зв'язок. Тож біологи вирішили дослідити химери, використовуючи більш близькоспоріднений вид, а саме макак.

Як проводили експеримент

Спершу вчені виростили ембріони макак в лабораторії. Коли їм виповнилося 6 днів, в них ввели по 25 людських індукованих стовбурових клітин.

Через добу у 132 ембріонів виявили людські клітини.

Через 10 днів 103 химерних ембріони продовжували розвиватись.

Згодом рівень виживання знижувався. І до 19-го дня вижили лише 3 химери. При цьому відсоток людських клітин в ембріонах залишався високим впродовж всього періоду їхнього росту.

Далі група вчених проаналізувала людські й мавпячі клітини з ембріонів. У них виявили кілька зв'язків. Вони або абсолютно нові, або ж просто посилилися в химерних клітинах.

Розуміння того, які шляхи залучені в химерну клітинну комунікацію, дозволить нам, можливо, посилити її та підвищити ефективність химеризму у виду-господаря, який еволюційно далі від людини,

– пояснив автор роботи Іспісуа Бельмонте.

Після цього біологи досліджували всі молекулярні шляхи, які беруть участь в міжвидовій комунікації. Головною метою було визначити, які з них життєво важливі для процесу розвитку.

Вчені вважають, що ця робота може прокласти шлях до розв'язання проблеми нестачі органів, а також може бути корисною для розробки нових підходів до скринінгу ліків. А ще це допоможе пролити світло на розвиток людини, прогресування захворювань і старіння.

Біологи додали що робота відповідає сучасним етичним і правовим принципам.