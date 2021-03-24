У людський мозок можна "завантажувати" несправжні спогади та видаляти їх
Група вчених провела експерименти над людською пам'яттю. Дослідники виявили, що людям можна як і насаджувати помилкові спогади, так і стирати їх.
Джерело:MedicalXpress
Помилкові спогади – це спогади про місця або події, яких ніколи не було. Попередні дослідження показали, що помилкові спогади можуть виникати природним чином через сигнали, які розум використовує для створення спогадів про події, що могли статися, але не сталося.
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Також попередні дослідження показали, що за допомогою певних психологічних прийомів можна насаджувати помилкові спогади інших людей. Такі методи іноді використовують у кримінальних процесах, аби підштовхнути можливих свідків до спогадів про речі, яких не відбувалося.
Під час нового дослідження вчені спробували нав'язати помилкові спогади 52 добровольцям. Для цього психологи вигадали правдоподібні історії з дитинства учасників і змішали їх з подіями, які відбулися насправді.
Потім дослідники підтвердили помилкові спогади, попросивши батьків добровольців заявити, що вони таки були.
Впродовж декількох сеансів багато добровольців прийшли до висновку, що розповіді були правдою. А деякі навіть почали їх "розвивати" у власних спогадах.
Я дослідники стирали помилкові спогади зі свідомості добровольців
- Учасників попросили визначити джерело спогаду.
- Потім вчені пояснили добровольцям, що іноді можуть виникати помилкові спогади, особливо, якщо людей просять згадати їх кілька разів.
- Після декількох сеансів дослідники виявили, що добровольці почали втрачати спогади, які вони створили про неправдиву подію.
- Згодом вчені запросили тих самих добровольців через рік і виявили, що 74% тих, хто створив помилкові спогади, втратили їх або просто перестали в них вірити.
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