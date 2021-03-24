Група вчених провела експерименти над людською пам'яттю. Дослідники виявили, що людям можна як і насаджувати помилкові спогади, так і стирати їх.

Помилкові спогади – це спогади про місця або події, яких ніколи не було. Попередні дослідження показали, що помилкові спогади можуть виникати природним чином через сигнали, які розум використовує для створення спогадів про події, що могли статися, але не сталося.

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Також попередні дослідження показали, що за допомогою певних психологічних прийомів можна насаджувати помилкові спогади інших людей. Такі методи іноді використовують у кримінальних процесах, аби підштовхнути можливих свідків до спогадів про речі, яких не відбувалося.

Під час нового дослідження вчені спробували нав'язати помилкові спогади 52 добровольцям. Для цього психологи вигадали правдоподібні історії з дитинства учасників і змішали їх з подіями, які відбулися насправді.

Потім дослідники підтвердили помилкові спогади, попросивши батьків добровольців заявити, що вони таки були.

Впродовж декількох сеансів багато добровольців прийшли до висновку, що розповіді були правдою. А деякі навіть почали їх "розвивати" у власних спогадах.

Я дослідники стирали помилкові спогади зі свідомості добровольців