Якщо глобальне зростання продовжиться, через перегрів хронічна хвороба нирок може стати серйозною загрозою для здоров'я десятків мільйонів робочих по всьому світу. У групі ризику – дві третини населення планети, які живуть в тропіках і субтропіках та працюють у важких умовах просто неба.

Увага Жінки дедалі частіше мають проблеми зі щитоподібною залозою: як цьому зарадити

Перші спалахи масової відмови нирок вже зафіксували в Сальвадорі, Нікарагуа і деяких інших регіонах.

Це відрізняється від традиційної форми хронічної хвороби нирок

На відміну від традиційної форми хронічної хвороби нирок, коли втрата функції цього органу наростає поступово при деяких хронічних захворюваннях, в спекотних сільських регіонах Сальвадора і Нікарагуа вже були зафіксовані спалахи ХХН. Багато місцевих селян почали вмирати від незворотної відмови нирок.

Проблеми з нирками стали виникати серед робітників й в інших регіонах, зокрема у Центральній Америці, в Африці, Індії й на Близькому Сході.

Нирки відповідають за водний баланс організму, що робить їх особливо чутливими до екстремальних температур.

Працюючи у спекотних умовах, люди піддають нирки постійному стресу, який переростає у важке захворювання або в повну ниркову недостатність.

Симптомів можуть не проявлятись дуже довго, через що у людей навіть немає можливості відчути наближення хвороби й вчасно вжити заходів.

Попри те, що головною причиною виникнення ХХН є спека і зневоднення, деякі вчені вважають, що свою роль можуть відігравати агрохімікати, інфекції, а також спадковість і чинники ризику, пов'язані з недоїданням.

Я вважаю, ми не маємо уявлення про масштаб проблеми, тому що ми не проводили потрібних досліджень. Є очевидні гарячі точки, але наскільки поширене там захворювання і наскільки серйозна проблема – думаю, що про це ми навіть не почали замислюватися,

– сказала директорка глобального консорціуму з клімату і медичної освіти при Колумбійському університеті (США) Сесілія Соренсен.

В зоні особливого ризику тропіки та субтропіки

Важливо розуміти, що у міру зростання кількості та інтенсивності спекотних днів під удар можуть потрапити значно більше людей з різних частин світу. Особливо це стосується двох третин населення планети, які проживають в тропіках і субтропіках.