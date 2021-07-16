Небезпека менінгіту полягає в тому, що бактеріальна форма хвороби може призвести до смерті вже за декілька годин після появи симптомів. Ця небезпечна хвороба може виникнути у людей будь-якого віку, але найчастіше вона вражає новонароджених, дітей та літніх.

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Вчені з Саутгемптонського університету вирішили розробити вакцину проти менінгіту у вигляді крапель, аби зробити імунізацію простішою та доступнішою.

Команда науковців працювала з бактеріями Neisseria lactamica, які живуть у носі. Вони мають здатність блокувати активність свого найближчого "родича" – збудника менінгіту Neisseria meningitidis. Вчені прагнули посилити цю властивість N. lactamica і модифікували бактерії шляхом додавання копії гена поверхневого білка N. meningitidis.

Перше дослідження пройшло більш ніж вдало: результати

Краплі викликали сильну і довгострокову імунну відповідь у 60% добровольців,

Імунітет виявляли й у вигляді антитіл, й у клітинній пам'яті,

Захисні бактерії зберігалися в дихальних шляхах як мінімум 28 днів, а у 86% випробовуваних визначалися і через 90 днів спостережень.

Цю технологію можна адаптувати не лише до боротьби з менінгітом

Теоретично, ми можемо експресувати будь-який антиген в наших бактеріях, тому є можливість адаптувати технологію для боротьби з безліччю інших інфекцій, що проникають через верхні дихальні шляхи,

– заявив один з авторів роботи Джей Лейвер.

Він також додав, що в майбутньому цей метод можна адаптувати для виробництва і доставки терапевтичних молекул, додав він.