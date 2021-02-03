Немає ніяких доказів того, що домашні тварини беруть участь в поширенні коронавірусу і можуть заразити людину. Однак вони можуть заразитися самі й можливо навіть постраждати від інфекції.

Джерело: CNN

Коронавірус у тварин

Сьогодні відомо про 187 випадків зараження тварин коронавірусом у 22 країнах, з них – 93 кішки й 19 собак. Були також зафіксовані випадки інфікування тигрів, левів і горил в зоопарках. У цю вибірку не ввійшли

зараження норок, оскільки це єдині тварини, здатні заражати не тільки один одного, але і передавати інфекцію людині.

Також на тему: Експерти ВООЗ відвідали лабораторію в Ухані

Фахівці CDC оцінюють ризики для життя і здоров'я домашніх улюбленців у разі зараження як досить низькі – більшість тварин переносять SARS-Cov-2 безсимптомно, але в рідкісних випадках у них виявляються такі ознаки захворювання, як лихоманка, млявість, діарея, кашель і чхання. Однак ймовірність важких наслідків виключати не можна.

Як не заразити тварину COVID-19

Науковці рекомендують людям з позитивним COVID-статусом оберігати своїх вихованців від інфікування, так само як і членів сім'ї:

максимально ізолюватися від них;

не обіймати;

не цілувати;

не брати в ліжко;

краще, щоб за тваринами доглядали здорові члени сім'ї;

якщо це неможливо, потрібно надягати маску при будь-яких контактах з улюбленцями.

Що не можна робити

Спеціалісти CDC попередили, що на тварин не можна надягати маски та намагатися їх дезінфікувати хімічними засобами, це може заподіяти шкоди. У разі появи симптомів коронавірусу у тварини краще проконсультуватися з ветеринаром і не давати ліки на свій розсуд. Жоден препарат не був схвалений для лікування COVID-19 у тварин.