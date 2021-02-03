Людям з коронавірусом не можна близько контактувати з домашніми тваринами

Немає ніяких доказів того, що домашні тварини беруть участь в поширенні коронавірусу і можуть заразити людину. Однак вони можуть заразитися самі й можливо навіть постраждати від інфекції.
Джерело: CNN
Сьогодні відомо про 187 випадків зараження тварин коронавірусом у 22 країнах, з них – 93 кішки й 19 собак. Були також зафіксовані випадки інфікування тигрів, левів і горил в зоопарках. У цю вибірку не ввійшли
зараження норок, оскільки це єдині тварини, здатні заражати не тільки один одного, але і передавати інфекцію людині.
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Фахівці CDC оцінюють ризики для життя і здоров'я домашніх улюбленців у разі зараження як досить низькі – більшість тварин переносять SARS-Cov-2 безсимптомно, але в рідкісних випадках у них виявляються такі ознаки захворювання, як лихоманка, млявість, діарея, кашель і чхання. Однак ймовірність важких наслідків виключати не можна.
Науковці рекомендують людям з позитивним COVID-статусом оберігати своїх вихованців від інфікування, так само як і членів сім'ї:
Спеціалісти CDC попередили, що на тварин не можна надягати маски та намагатися їх дезінфікувати хімічними засобами, це може заподіяти шкоди. У разі появи симптомів коронавірусу у тварини краще проконсультуватися з ветеринаром і не давати ліки на свій розсуд. Жоден препарат не був схвалений для лікування COVID-19 у тварин.