Людям, які хворіли на коронавірус, все одно потрібно дві дози вакцини

Американські вчені досліджували дві вакцини проти коронавірусу, призначені для дворазового введення в організм пацієнта. Вони встановили, що тим, хто раніше перехворів COVID-19 в легкій формі, буде недостатньо лише однієї ін'єкції.

Дослідники з Північно-Західного університету США заявляють, що нове дослідження показало, що одна доза дводобових вакцин COVID-19 не забезпечує достатнього захисту від вірусу в осіб, які раніше мали легкі або безсимптомні випадки захворювання, тобто особам все ще рекомендується приймати обидві дози вакцини.

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Як відбувалося дослідження

Під час дослідження вивчили, чи можуть особи, які мали попередні легкі або безсимптомні випадки коронавірусу, досягти високого рівня імунітету лише після однієї дозою вакцини Pfizer або Moderna.

У дослідженні взяли участь близько 10 000 осіб. Науковці використовували два різні типи антитіл, один з яких свідчив про важкість коронавірусу, щоб допомогти виявити тих, хто мав безсимптомний перебіг, а інший – вимірював рівень імунітету проти вірусу.

Імунітет після вакцинації та після хвороби

Дослідження показало:

Легкі або безсимптомні випадки COVID "генерують нижчий рівень імунітету", ніж той, що виникає після обох доз вакцини проти коронавірусу.

А особи, які пережили важкі випадки коронавірусу, в тому числі ті, що вимагали госпіталізації, викликали сильну імунну відповідь навіть після однієї дози.

Дослідники стверджують, що отримання обох доз вакцини проти COVID – найкращий спосіб забезпечити захист від вірусут та його ускладнень.