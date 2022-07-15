Як ти: науковці пояснили, чому потрібно писати близьким людям частіше

Якщо ви коли-небудь вагалися надсилати текстові повідомлення друзям, яких давно не бачили, нове дослідження свідчить, що вони зрадіють цьому більше, ніж ви думаєте.

До таких висновків дійшли вчені з Університету Піттсбурга в ході серії експериментів за участю 5,9 тисячі людей. Дослідники виявили, що люди загалом недооцінюють цінність зв’язку з кимось зі свого кола спілкування, з ким вони давно не контактували.

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Люди цінують повідомлення, більше, ніж ми цього очікуємо

Експерти кажуть, що результати не обов’язково є несподіваними: врешті-решт, приємно знати, що хтось думає про вас. Але дослідниця Пеггі Лю зазначила, що цікаво те, що людина, яка пише, часто недооцінює вплив, який це може мати.

Ми знаємо, що соціальні зв’язки покращують наш стан, то чому б нам не робити це частіше? Виправдань може бути багато, в тому числі і напружений графік. Але одна з причин може полягати в тому, що ми недооцінюємо, наскільки це буде важливо для іншої людини,

– пояснила дослідниця.

Дослідження виявило, що повідомлення або електронний лист можуть бути найбільш цінними, коли вони є справжнім сюрпризом, наприклад, коли надійшли від друзів, з якими давно не спілкувались.

Тому науковці рекомендують: якщо у ваших думках спливає друг чи знайомий, чому б йому не написати.

Як відбувалося дослідження

Науковці провели 13 експериментів за участю дорослих американців різного віку. У більшості випадків дослідники просили учасників згадати когось, з ким вони приятелювали, але давно не контактували і написати їм. Це означало надіслати коротке повідомлення, або лист та маленький подарунок, як пакет печива чи каву.

Відправники оцінювали, якою мірою вони очікували, що жест буде оцінений, і дослідники зв’язувалися з одержувачами, щоб дізнатися, наскільки для них це було приємно насправді.