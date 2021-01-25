У лютому в окупованому Севастополі почнуть масову вакцинацію проти COVID-19
Так звана влада Севастополя заявила, що в на початку лютого у місті стартує масова вакцинація проти коронавірусу.
Джерело: "Крым Реалии"
Згідно з інформацією директора так званого Департаменту охорони здоров'я Севастополя Віталія Денисова, Севастополь вже надійшло 1 742 дози вакцини. тисяча сімсот сорок два дози вакцини.
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До кінця лютого окупаційна влада міста обіцяє отримати 18 тисяч доз вакцин.
Записатися на щеплення можна буде вже з завтрашнього дня на порталі держпослуги. До цього часу в Севастополь надійде велика партія вакцини, яка дозволить почати масову вакцинацію, а також буде завершена вакцинація лікарів і вчителів,
– йдеться в повідомленні.
Поки що не повідомляється, якою саме вакциною щепитимуть кримчан. Але найімовірніше, що це буде "Супутник-V".
Коронавірус у Севастополі: що варто знати
- За минулу добу у Севастополі зафіксували 99 нових випадків зараження коронавірусом та ще 5 смертей.
- Від початку пандемії у місті виявили 9 105 хворих на COVID-19.
- З них 8 220 пацієнтів уже одужали, але 366 осіб – померли.
- Відомо, що у межах міста російською вакциною щепили 1 742 людини (лікарів та вчителів).
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