Так звана влада Севастополя заявила, що в на початку лютого у місті стартує масова вакцинація проти коронавірусу.

Джерело: "Крым Реалии"

Згідно з інформацією директора так званого Департаменту охорони здоров'я Севастополя Віталія Денисова, Севастополь вже надійшло 1 742 дози вакцини. тисяча сімсот сорок два дози вакцини.

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До кінця лютого окупаційна влада міста обіцяє отримати 18 тисяч доз вакцин.

Записатися на щеплення можна буде вже з завтрашнього дня на порталі держпослуги. До цього часу в Севастополь надійде велика партія вакцини, яка дозволить почати масову вакцинацію, а також буде завершена вакцинація лікарів і вчителів,

– йдеться в повідомленні.

Поки що не повідомляється, якою саме вакциною щепитимуть кримчан. Але найімовірніше, що це буде "Супутник-V".

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