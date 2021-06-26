Дослідники вважають, що епідемія домінувала продовж багатьох років та пояснили, чому це може мати ключове значення для протидії COVID-19 наразі.

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Як проводили дослідження

Вчені порівняли ДНК тисяч людей з 26 різних популяцій по всьому світу.

Команда вивчала комбінації генів, які мають вирішальне значення для коронавірусу, але не для інших видів патогенів.

За час дослідження геному жителів Східної Азії вчені виявили, що 42 гени є домінантними. Це доводить, що люди в регіоні адаптувалися до стародавнього коронавірусу.

Увага! Всі 42 гени мають майже однакову кількість мутацій, а отже, всі вони швидко еволюціонували приблизно в один і той самий час.

Дослідники проаналізували результати та виявили, що ці гени розвинули свої противірусні мутації близько 20 – 25 тисяч років тому. Процес розвитку мутацій був досить довгим – впродовж декількох століть.

Чому відкриття здивувало вчених

Це відкриття здивувало дослідників, адже населення Східної Азії на той час не було представлено щільними спільнотами, а утворювало невеликі групи мисливців-збирачів.

Спеціалісти порівняли гени жителів цього регіону з генами представників інших популяцій і не знайшли слідів схожих мутацій.

Тож зробили висновок, що пандемія стародавнього коронавірусу, ймовірно, охопила тільки Східну Азію.

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