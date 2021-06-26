Дослідники вважають, що епідемія домінувала продовж багатьох років та пояснили, чому це може мати ключове значення для протидії COVID-19 наразі.

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Як проводили дослідження

  • Вчені порівняли ДНК тисяч людей з 26 різних популяцій по всьому світу.
  • Команда вивчала комбінації генів, які мають вирішальне значення для коронавірусу, але не для інших видів патогенів.

За час дослідження геному жителів Східної Азії вчені виявили, що 42 гени є домінантними. Це доводить, що люди в регіоні адаптувалися до стародавнього коронавірусу.

Дослідники проаналізували результати та виявили, що ці гени розвинули свої противірусні мутації близько 20 – 25 тисяч років тому. Процес розвитку мутацій був досить довгим – впродовж декількох століть.

Чому відкриття здивувало вчених

Це відкриття здивувало дослідників, адже населення Східної Азії на той час не було представлено щільними спільнотами, а утворювало невеликі групи мисливців-збирачів.

Спеціалісти порівняли гени жителів цього регіону з генами представників інших популяцій і не знайшли слідів схожих мутацій.

Тож зробили висновок, що пандемія стародавнього коронавірусу, ймовірно, охопила тільки Східну Азію.