Дослідники вважають, що епідемія домінувала продовж багатьох років та пояснили, чому це може мати ключове значення для протидії COVID-19 наразі.
До теми Як пандемія змінила світ – 5 речей, які залишаться з нами назавжди
Як проводили дослідження
- Вчені порівняли ДНК тисяч людей з 26 різних популяцій по всьому світу.
- Команда вивчала комбінації генів, які мають вирішальне значення для коронавірусу, але не для інших видів патогенів.
За час дослідження геному жителів Східної Азії вчені виявили, що 42 гени є домінантними. Це доводить, що люди в регіоні адаптувалися до стародавнього коронавірусу.
Дослідники проаналізували результати та виявили, що ці гени розвинули свої противірусні мутації близько 20 – 25 тисяч років тому. Процес розвитку мутацій був досить довгим – впродовж декількох століть.
Чому відкриття здивувало вчених
Це відкриття здивувало дослідників, адже населення Східної Азії на той час не було представлено щільними спільнотами, а утворювало невеликі групи мисливців-збирачів.
Спеціалісти порівняли гени жителів цього регіону з генами представників інших популяцій і не знайшли слідів схожих мутацій.
Тож зробили висновок, що пандемія стародавнього коронавірусу, ймовірно, охопила тільки Східну Азію.