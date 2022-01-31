Місяць почнеться з магнітної бурі: прогноз небезпечних дат на лютий 2022 року

На Землю насуваються геомагнітні бурі, які розпочнуться вже на початку лютого 2022 року. Збудженої магнітосфери слід чекати вже першого дня другого місяця зими.

Тоді як перша магнітна буря очікується вже 2 лютого. Загалом за місяць їх буде дві, однак слабкої інтенсивності.

Раніше Магнітні бурі в листопаді: чи чекати потужних коливань

Наступну слід чекати майже одразу – 5 лютого. Тоді як 6 числа магнітносфера теж буде неспокійною, однак потужних коливань не очікується.



Прогноз на лютий 2022 року / Скриншот Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця

Причина – спалах на Сонці

Магнітні бурі у лютому відбудуться через спалах на Сонці, що стався 30 січня. Під час нього викинуло хмару плазми. Джерелом вибуху стала велика пляма на Сонці. Тривалий спалах продовжувався понад 4 годин.

Що таке магнітні бурі Це коливання геомагнітного поля Землі, які можуть тривати від декількох годин до декількох днів і можуть мати різну інтенсивність. Магнітні бурі можуть впливати на роботу систем зв'язку та викликають технічні збої.

Чи варто боятися магнітних бур та як вони впливають на самопочуття

Багато людей жаліються на мігрені та сильний головний біль саме в цей період, але підтверджень, що саме активність Сонця викликає ці симптоми – недостатньо. Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун раніше пояснювала, чому вплив магнітних бур на організм – це не більше, ніж міф.

"Електромагнітна активність на Сонці відбувається постійно, внаслідок цього процесу відбувається викид коронарної маси. І якщо вона досягає Землі, то починає взаємодіяти з магнітним полюсом нашої планети, що викликає полярне сяйво, а не мігрень", – зазначала Супрун.

Під час магнітних бур мешканці певних регіонів можуть спостерігати північне сяйво.

Вона наголошувала, що магнітосфера Землі нейтралізує електромагнітний вплив нашої зорі, тому "малоймовірно, що його може відчувати організм людини".

Опублікований в грудні 2017 року звіт Гарвардської школи здоров'я вказує, що погода не впливає на біль в спині і суглобах. Натомість є безліч інших чинників, які позначаються на самопочутті.

Якщо ви часто почуваєтесь знесиленими, втомленими, чи відчуваєте біль голови/суглобів, чи відчуваєте симптоми високого/низького тиску – зверніться до свого сімейного лікаря та проведіть обстеження організму