Згідно з прогнозом, станом на зараз потужних магнітних бур на Землі у листопаді не очікується. Невеликі збудження магнітосфери реєструвалися вранці 1 листопада, але потім внормувалися.

Раніше Магнітні бурі в жовтні: коли можливе погіршення самопочуття

Прогноз на листопад

  • Магнітосфера буде порушена 4 та 5 листопада. Жодної іншої активності поки не прогнозується.

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Прогноз на 3 – 5 листопада / Скриншот Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця

Вчені також прогнозують, що Сонце заспокоїться на тривалий період. Разом з тим, прогноз на такий термін може бути не точним і ще може змінитися.

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Прогноз на місяць / Скриншот Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця

Метеозалежні люди під час коливань магнітосфери можуть відчувати такі симптоми:

  • головний біль;
  • нудоту;
  • запаморочення;
  • у багатьох ломить суглоби та спину;
  • можливе також підвищення тиску;
  • загострення хронічних хвороб;
  • дратівливість;
  • безсоння.

Однак єдиної думки щодо того, чи дійсно магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, в науковій спільноті – немає. Варто пам'ятати, що проблеми зі здоров'ям можуть виникати з різних причин.

Магнітні бурі – що це?

Магнітні бурі – це коливання геомагнітного поля Землі, які можуть тривати від декількох годин до декількох днів і можуть мати різну інтенсивність.

Існує думка, що магнітні бурі впливають на роботу систем зв'язку, викликають технічні збої і проблеми з самопочуттям у людей.