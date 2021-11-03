Магнітні бурі в листопаді: чи чекати потужних коливань

Після магнітних бур наприкінці жовтня, в останній місяць осені не очікується потужних коливань. Однак магнітосфера не буде спокійною протягом усього листопада 2021 року.

Згідно з прогнозом, станом на зараз потужних магнітних бур на Землі у листопаді не очікується. Невеликі збудження магнітосфери реєструвалися вранці 1 листопада, але потім внормувалися.

Раніше Магнітні бурі в жовтні: коли можливе погіршення самопочуття

Прогноз на листопад

Магнітосфера буде порушена 4 та 5 листопада. Жодної іншої активності поки не прогнозується.



Прогноз на 3 – 5 листопада / Скриншот Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця

Вчені також прогнозують, що Сонце заспокоїться на тривалий період. Разом з тим, прогноз на такий термін може бути не точним і ще може змінитися.



Прогноз на місяць / Скриншот Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця

Метеозалежні люди під час коливань магнітосфери можуть відчувати такі симптоми:

головний біль;

нудоту;

запаморочення;

у багатьох ломить суглоби та спину;

можливе також підвищення тиску;

загострення хронічних хвороб;

дратівливість;

безсоння.

Однак єдиної думки щодо того, чи дійсно магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, в науковій спільноті – немає. Варто пам'ятати, що проблеми зі здоров'ям можуть виникати з різних причин.