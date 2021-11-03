Магнітні бурі в листопаді: чи чекати потужних коливань
Після магнітних бур наприкінці жовтня, в останній місяць осені не очікується потужних коливань. Однак магнітосфера не буде спокійною протягом усього листопада 2021 року.
Згідно з прогнозом, станом на зараз потужних магнітних бур на Землі у листопаді не очікується. Невеликі збудження магнітосфери реєструвалися вранці 1 листопада, але потім внормувалися.
Раніше Магнітні бурі в жовтні: коли можливе погіршення самопочуття
Прогноз на листопад
- Магнітосфера буде порушена 4 та 5 листопада. Жодної іншої активності поки не прогнозується.
Прогноз на 3 – 5 листопада / Скриншот Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця
Вчені також прогнозують, що Сонце заспокоїться на тривалий період. Разом з тим, прогноз на такий термін може бути не точним і ще може змінитися.
Прогноз на місяць / Скриншот Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця
Метеозалежні люди під час коливань магнітосфери можуть відчувати такі симптоми:
- головний біль;
- нудоту;
- запаморочення;
- у багатьох ломить суглоби та спину;
- можливе також підвищення тиску;
- загострення хронічних хвороб;
- дратівливість;
- безсоння.
Однак єдиної думки щодо того, чи дійсно магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, в науковій спільноті – немає. Варто пам'ятати, що проблеми зі здоров'ям можуть виникати з різних причин.
Магнітні бурі – це коливання геомагнітного поля Землі, які можуть тривати від декількох годин до декількох днів і можуть мати різну інтенсивність.
Існує думка, що магнітні бурі впливають на роботу систем зв'язку, викликають технічні збої і проблеми з самопочуттям у людей.