Магнітні бурі у вересні 2021 року: прогноз для українців

Осінь почнеться з підвищеної сонячної активності. Так, у вересні 2021 року очікують на одну сильну магнітну бурю. Декілька днів буде спостерігатись збуджена магнітосфера.

Людям з хронічними і серцево-судинними захворюваннями, а також метеозалежним потрібно бути вкрай обережними. Але варто пам'ятати, що проблеми зі здоров'ям можуть виникати з різних причин.

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Коли в Україні будуть магнітні бурі у вересні

Так, середу 1 вересня очікується підвищена сонячна активність силою 4 бали.

Наступний небезпечний день очікується в четвер, 2 вересня. Тоді ж розпочнеться перше магнітне коливання. На цей день припадає і основна магнітна буря. Активність сонця підвищиться аж до 5 балів – це червоний рівень небезпеки. Триватиме вона лише один день.



Прогноз магнітних бур / Фото Tesis.lebedev

Вплив магнітних бур на здоров'я

У період магнітних коливань у деяких людей можуть виникати такі симптоми: головний біль, запаморочення, підвищений або знижений тиск чи безсоння. Але науковці схиляються до думки, що це співпадіння і магнітні збудження не можуть впливати на людину. Тому якщо ви часто страждаєте від одного з цим симптомів, краще зверніться до лікаря, аби він встановив точну причину захворювання, а не шукайте пояснення в космічних явищах.

Річ у тім, що єдиної думки щодо того, чи дійсно магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, в науковій спільноті – немає.

Разом з тим, наслідки магнітних бур можуть бути найрізноманітнішими і позначатись не лише на людях. Наприклад, можуть виникати полярні сяйва. Але частіше магнітні бурі все ж пов'язують із можливими проблемами – зокрема, збоями в роботі електромереж, телефонного і супутникового зв'язку, навігаційних систем тощо.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці.