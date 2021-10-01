Прогноз магнітних бур на жовтень

Найсильніші коливання магнітосфери протягом місяця очікують 1, 5, 10 і 19 жовтня. Перший з них досягає рівня магнітної бурі – G1 (слабка буря).

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Магнітні бурі – що це? Магнітні бурі – це коливання геомагнітного поля Землі, які можуть тривати від декількох годин до декількох днів і можуть мати різну інтенсивність. Магнітні бурі впливають на роботу систем зв'язку, викликають технічні збої і проблеми з самопочуттям у людей.

Інтенсивність магнітних бур

1 жовтня очікують бурю легкої інтенсивності.



Прогноз на 1 – 3 жовтня / Скриншот Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця

Решта сплесків сонячної активності, як очікується, будуть не такими сильними, їх класифікують як стан збудженої магнітосфери.

Натомість 29 – 30 жовтня варто очікувати на магнітну бурю середньої сили.



Коливання фіксуватимуть 5, 10, 19 жовтня / Скриншот Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця

Під час магнітних бур чутливі люди можуть мати такі симптоми:

головний біль, запаморочення.

слабкість у тілі.

нервова напруга, різкі перепади настрою.

підвищений артеріальний тиск.

безсоння або, навпаки, сонливість.

біль у суглобах.

Однак, єдиної думки щодо того, чи дійсно магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, в науковій спільноті – немає.

Від редакції Здоров'я 24. Якщо ви часто почуваєте себе знесиленими, втомленими, чи відчуваєте біль голови/суглобів, чи відчуваєте симптоми високого/низького тиску – зверніться до свого сімейного лікаря, проведіть обстеження організму, можливо, у вас є проблеми зі здоров'ям, в такому разі, лікар призначить лікування відповідно до виявлених станів.