Магнітні бурі в жовтні: коли можливе погіршення самопочуття
У жовтні магнітні бурі не будуть сильними, сонячна активність буде підвищеною двічі – на початку місяця та наприкінці.
Прогноз магнітних бур на жовтень
Найсильніші коливання магнітосфери протягом місяця очікують 1, 5, 10 і 19 жовтня. Перший з них досягає рівня магнітної бурі – G1 (слабка буря).
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Інтенсивність магнітних бур
- 1 жовтня очікують бурю легкої інтенсивності.
Прогноз на 1 – 3 жовтня / Скриншот Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця
Решта сплесків сонячної активності, як очікується, будуть не такими сильними, їх класифікують як стан збудженої магнітосфери.
- Натомість 29 – 30 жовтня варто очікувати на магнітну бурю середньої сили.
Коливання фіксуватимуть 5, 10, 19 жовтня / Скриншот Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця
Під час магнітних бур чутливі люди можуть мати такі симптоми:
- головний біль, запаморочення.
- слабкість у тілі.
- нервова напруга, різкі перепади настрою.
- підвищений артеріальний тиск.
- безсоння або, навпаки, сонливість.
- біль у суглобах.
Однак, єдиної думки щодо того, чи дійсно магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, в науковій спільноті – немає.Від редакції Здоров'я 24. Якщо ви часто почуваєте себе знесиленими, втомленими, чи відчуваєте біль голови/суглобів, чи відчуваєте симптоми високого/низького тиску – зверніться до свого сімейного лікаря, проведіть обстеження організму, можливо, у вас є проблеми зі здоров'ям, в такому разі, лікар призначить лікування відповідно до виявлених станів.