В березні 2021 року очікують декілька магнітних бур. Астрономи назвали точні дати, у які на них варто чекати. Перша магнітна буря припала на перший день місяця – 1 березня.

Актуальний прогноз на березень

Цього дня очікують магнітну бурю категорії G1, тобто, першої, найслабшої. Коливання магнітосфери будуть відчутними і 2 березня.

Цікаво Земля виявилася значно ближчою до чорної діри, ніж вважалося

Магнітні бурі – що це? Магнітні бурі – це коливання геомагнітного поля Землі, які можуть тривати від декількох годин до декількох діб і можуть мати різну інтенсивність. Магнітні бурі впливають на роботу систем зв'язку, викликають технічні збої і проблеми з самопочуттям у людей.

Магнітні бурі категорії G1 очікують також 18 і 19 березня.

Магнітосфера Землі буде неспокійною також 6, 12,13, 15, 19, 20 березня. В цей час метеозалежні люди можуть відчувати сонливість, слабкість, апатію, можливі перепади тиску.

Інтенсивність магнітних бур

12 – 13 березня очікують бурю середньої інтенсивності , але вона буде затяжна.

15 березня Землю знову накриє магнітною бурею середньої інтенсивності.

18 – 19 березня прогнозують сильну магнітну бурю рівня G1.

20 березня буря піде на спад, але цей день ще буде важким для метеозалежних людей.

Як впливають магнітні бурі на здоров'я людини

Багато людей в період магнітних бур скаржаться на погане самопочуття. Водночас вплив сонячної активності на стан здоров'я людини науково не підтверджений.

Зверніть увагу! Якщо ви часто почуваєте себе знесиленими, втомленими, чи відчуваєте біль голови/суглобів, чи перепади тиску – зверніться до свого сімейного лікаря, проведіть обстеження організму, можливо, у вас є проблеми зі здоров'ям, в такому разі, лікар призначить лікування.