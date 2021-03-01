Магнітні бурі в березні 2021 року: коли очікувати сильний вплив магнітосфери

В березні 2021 року очікують декілька магнітних бур. Астрономи назвали точні дати, у які на них варто чекати. Перша магнітна буря припала на перший день місяця – 1 березня.
Цього дня очікують магнітну бурю категорії G1, тобто, першої, найслабшої. Коливання магнітосфери будуть відчутними і 2 березня.
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Магнітосфера Землі буде неспокійною також 6, 12,13, 15, 19, 20 березня. В цей час метеозалежні люди можуть відчувати сонливість, слабкість, апатію, можливі перепади тиску.
Багато людей в період магнітних бур скаржаться на погане самопочуття. Водночас вплив сонячної активності на стан здоров'я людини науково не підтверджений.Зверніть увагу! Якщо ви часто почуваєте себе знесиленими, втомленими, чи відчуваєте біль голови/суглобів, чи перепади тиску – зверніться до свого сімейного лікаря, проведіть обстеження організму, можливо, у вас є проблеми зі здоров'ям, в такому разі, лікар призначить лікування.