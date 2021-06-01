Потужний магнітний шторм рівня G1 накриє Землю 16 червня. Але з огляду на силу магнітної бурі, її впливу варто остерігатися й 15 та 17-18 червня.

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Ще одну значну магнітну бурю прогнозують на 28 червня. Точніше про силу її удару і тривалість можна буде судити в середині червня.

Також кілька раз українці відчують в червні незначні впливи геомагнітних коливань.

Так, геомагнітні сплески можливі 2, 3 та 8, 9 червня. Не зважаючи на незначну силу, вони все ж вплинуть на самопочуття чутливих до таких аномалій людей.

Магнітні бурі – це коливання геомагнітного поля Землі, які можуть тривати від декількох годин до декількох діб і можуть мати різну інтенсивність. Магнітні бурі впливають на роботу систем зв'язку, викликають технічні збої і проблеми з самопочуттям у людей.

Як впливають магнітні бурі на здоров'я людини

Багато людей в період магнітних бур скаржаться на погане самопочуття. Водночас вплив сонячної активності на стан здоров'я людини науково не підтверджений.