У Франції до кінця літа хочуть вакцинувати проти коронавірусу всіх охочих. Однак наразі цьому перешкоджає обмежений доступ до препаратів.

Джерело: телеканал TF1

Так, це єдина перепона, що стримує активну вакцинацію. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

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Що сказав Макрон

Однак у лютому – березні вакцини почнуть виробляти на 4 підприємствах Франції.

Від сьогодні й до кінця літа ми запропонуємо вакцинуватися всім дорослим французам, які цього побажають,

– наголосив президент.

Зверніть увагу! В ЄС схвалили 3 вакцини проти коронавірусу: Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca. Вакцинацію почали наприкінці грудня 2020 року.

Коронавірус у Франції: що відомо