Макрон запевнив, що до кінця літа всі французи отримають вакцину проти коронавірусу
У Франції до кінця літа хочуть вакцинувати проти коронавірусу всіх охочих. Однак наразі цьому перешкоджає обмежений доступ до препаратів.
Джерело: телеканал TF1
Так, це єдина перепона, що стримує активну вакцинацію. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.
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Що сказав Макрон
Однак у лютому – березні вакцини почнуть виробляти на 4 підприємствах Франції.
Від сьогодні й до кінця літа ми запропонуємо вакцинуватися всім дорослим французам, які цього побажають,
– наголосив президент.
Коронавірус у Франції: що відомо
- Відповідно до даних РНБО, від початку пандемії у Франції інфікувались понад 3,3 мільйона людей.
- Від ускладнень коронавірусу померли близько 77 тисяч французів.
- Протягом 3 лютого у країні виявили 23 337 нових випадків хвороби.
- Франція посідає 6 місце у світі за кількістю хворих на COVID-19.
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